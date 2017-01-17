Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Жемчужина в музыкальной короне Москвы

Знаменитый орган Большого зала Московской консерватории впервые после реставрации предстал перед публикой

Фото: предоставлено пресс-службой Московской консерватории/Валерий Мороз

Московская консерватория начала цикл концертов на реставрированном органе Большого зала. Честь первому выступить с сольной программой выпала профессору Парижской консерватории Мишелю Бувару. Пестрый репертуар, охватывающий произведения от XVIII до конца XX века, позволил органисту продемонстрировать свою виртуозность, а инструменту — тембровое богатство. Реакция публики, заполнившей БЗК до отказа, подтвердила: этого события действительно ждали.

Государственную значимость мероприятия подчеркнул министр культуры Владимир Мединский в своем вступительном слове.

Фото: предоставлено пресс-службой Московской консерватории/Валерий Мороз

— У нас есть уникальная возможность услышать этот один из лучших в мире органов. В столице есть камерные органы, есть большой современный орган, но такого исторического, классического инструмента у нас долгое время не было. И вот он к нам вернулся. Это та жемчужина, которой в музыкальной короне Москвы не хватало.

Концерт Мишеля Бувара стал первым серьезным испытанием для возрожденного гиганта. После короткой презентации 17 декабря («Известия» рассказывали о ней) работы еще продолжались. И двухчасовое выступление французского органиста должно было доказать, что инструмент теперь действительно готов к интенсивной деятельности. Учитывая, что никаких неожиданностей во время звучания не было (разве что неуместные аплодисменты между частями, но тут уж орган не виноват), можно сказать, что мастера с задачей справились.

Бувар ожидаемо сделал акцент на французский репертуар. Инструменты Кавайе-Коля относятся к французскому типу симфонических органов и наиболее хороши в ярких, полных колористических эффектов сочинениях XIX – начала XX века. Adagio из Симфонии № 3 Луи Вьерна и Хорал № 2 Сезара Франка стали тому наглядными примерами.

Фото: предоставлено пресс-службой Московской консерватории/Валерий Мороз

​​​​​​​Одно из главных свойств любого крупного органа — выбор регистров, то есть возможность одну и ту же ноту исполнить разными тембрами. Инструмент БЗК в этом плане особенно хорош: 50 регистров дают широчайшие возможности для интерпретации. В распоряжении исполнителя — от нежнейших, почти бестелесных красок до резких пронзительных звуков; от ощущаемой скорее телом, чем ухом, вибрации на нижних нотах до флейтовых свистов.

Во многом благодаря этому двухчасовая программа воспринималась без утомления: главный герой вечера представал перед публикой во все новых и новых «масках». Нашлось место и строгой торжественности баховской прелюдии и фуги соль минор, и театральной яркости «Серьезных вариаций» Мендельсона, и изысканному импрессионизму французов XX века — Марселя Дюпре, Жана Ариста Алена, Мориса Дюрюфле и Жана Бувара, деда Мишеля.

Следующее явление органа БЗК перед публикой состоится 28 января — теперь уже на сольном вечере российского органиста Константина Волостнова.

Справка «Известий»

Орган Большого зала был создан фирмой Cavaille-Coll по заказу директора Московской консерватории Василия Сафонова и установлен в БЗК в 1901 году. В 1988-м получил статус художественно-исторического памятника. Орган молчал шесть лет: в конце прошлого десятилетия его состояние было признано аварийным. Несколько лет искали средства и выбирали реставраторов. Поскольку фирмы Cavaille-Coll уже не существует, было решено обратиться к австрийской компании Rieger, имевшей большой опыт работы с творениями Кавайе-Коля. Работы начались в декабре 2014-го и завершились в декабре 2016-го.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Жемчужина в музыкальной короне Москвы

Жемчужина в музыкальной короне МосквыЗнаменитый орган Большого зала Московской консерватории впервые после реставрации предстал перед публикой

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Интерактив

«Желтая подлодка» или «Черничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

«Желтая подлодка» или «Черничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

Ровно 60 лет назад открылся клуб, в котором дебютировали участники группы. Теперь 16 января – день легендарного квартета

Все интерактивы

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Фотолента

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Фотолента

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Самый древний путь из Китая в Европу, как и тысячелетия назад, объединяет людей в разных концах мира

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Фотолента

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Впервые с момента распада СССР можно увидеть шедевры мастеров ушедшей страны

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке