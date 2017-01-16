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Упавший под Бишкеком Boeing, разрушил половину дачного поселка

По данным МЧС Киргизии, повреждения получили 23 дома из 46, из них 17 полностью разрушены

Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов заявил, что разбившийся под Бишкеком грузовой Boeing 747-400 повредил 23 из 43 дачных участков в поселке близ аэропорта, на который он упал.

«Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. <...> Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены», — сказал министр в интервью агентству Sputnik Киргизия.

Он отметил, что власти «полностью берут на себя обеспечение временным жильем пострадавших».

В свою очередь в МВД Республики сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в краже предметов, перевозимых грузовым лайнером.

«У задержанного обнаружены коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона. Он доставлен в Сокулукский РУВД», — цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс».

Грузовой самолет турецкой авиакомпании АСТ разбился сегодня утром в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. В результате крушения, по предварительным данным, погибло 37 человек, в том числе несовершеннолетние.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Упавший под Бишкеком Boeing, разрушил половину дачного поселка

По данным МЧС Киргизии, повреждения получили 23 дома из 46, из них 17 полностью разрушены

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