Упавший под Бишкеком Boeing, разрушил половину дачного поселка

Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов заявил, что разбившийся под Бишкеком грузовой Boeing 747-400 повредил 23 из 43 дачных участков в поселке близ аэропорта, на который он упал.



«Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. <...> Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены», — сказал министр в интервью агентству Sputnik Киргизия.



Он отметил, что власти «полностью берут на себя обеспечение временным жильем пострадавших».



В свою очередь в МВД Республики сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в краже предметов, перевозимых грузовым лайнером.

«У задержанного обнаружены коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона. Он доставлен в Сокулукский РУВД», — цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс».



Грузовой самолет турецкой авиакомпании АСТ разбился сегодня утром в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. В результате крушения, по предварительным данным, погибло 37 человек, в том числе несовершеннолетние.

