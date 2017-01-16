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В Чечне задержаны более 60 связанных с ИГ боевиков

Еще 4 участника бандподполья ликвидированы силовиками

Сотрудники правоохранительных органов в Чечне задержалии более 60 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

По его словам, в спецоперации участвовали сотрудники МВД республики и регионального управления Федеральной службы войск Росгвардии.

«В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы четыре боевика, еще порядка 60 задержаны», — приводит «Интерфакс» сообщение источника.

Он отметил, что боевики закупали и хранили оружие, готовили теракты в СКФО, а также занимались вербовкой молодежи в ИГ. Кроме того, источник в силовых структурах пояснил, что вся сеть бандподполья была раскрыта.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Чечне задержаны более 60 связанных с ИГ боевиков

Еще 4 участника бандподполья ликвидированы силовиками

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