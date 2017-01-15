Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
15 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Кадыров рассказал о ликвидации особо опасного террориста ИГ в Чечне

Чеченский лидер написал в Instagram, что в возглавляемой им республике удалось задержать особо опасного террориста

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что в Чечне задержан особо опасный террорист, входивший в банду, якобы прямо из Сирии контролируемую боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», передает «РИА Новости».

По словам Кадырова, в минувшую субботу был задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, которого до этого заметили при проведении спецоперации в селе Гелдаган и впоследствии настигли в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита», где он пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

«Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», — написал Кадыров в своем Instagram.

По его словам, задержанный преступник входил в банду, которую координировал находящийся в Сирии боевик «Исламского государства».

Читайте также:

Погибшие в ходе спецоперации в Чечне бойцы служили в Росгвардии

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Кадыров рассказал о ликвидации особо опасного террориста ИГ в Чечне

Чеченский лидер написал в Instagram, что в возглавляемой им республике удалось задержать особо опасного террориста

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке