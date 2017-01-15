Кадыров рассказал о ликвидации особо опасного террориста ИГ в Чечне

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что в Чечне задержан особо опасный террорист, входивший в банду, якобы прямо из Сирии контролируемую боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», передает «РИА Новости».

По словам Кадырова, в минувшую субботу был задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, которого до этого заметили при проведении спецоперации в селе Гелдаган и впоследствии настигли в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита», где он пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

«Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», — написал Кадыров в своем Instagram.

По его словам, задержанный преступник входил в банду, которую координировал находящийся в Сирии боевик «Исламского государства».