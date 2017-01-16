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Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены после остановки

Специалисты уточняют причины неполадки в работе торговых систем

Торги на фондовом рынке Московской биржи были приостановлены в понедельник в 14:34 мск, сообщила пресс-служба биржевого холдинга.

«В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются», — указано в сообщении на сайте Московской биржи.

Позже представитель организации сообщил, что торги на фондовом рынке бирже будут возобновлены в 15.20 мск, при этом торговая система будет доступна для снятия ранее выставленных заявок.

В ноябре 2016 годов к приостановке торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской бирже привела аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка. Доступ к ней был закрыт в течение 13 минут.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены после остановки

Специалисты уточняют причины неполадки в работе торговых систем

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