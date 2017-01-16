Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены после остановки

Торги на фондовом рынке Московской биржи были приостановлены в понедельник в 14:34 мск, сообщила пресс-служба биржевого холдинга.



«В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются», — указано в сообщении на сайте Московской биржи.

Позже представитель организации сообщил, что торги на фондовом рынке бирже будут возобновлены в 15.20 мск, при этом торговая система будет доступна для снятия ранее выставленных заявок.

В ноябре 2016 годов к приостановке торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской бирже привела аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка. Доступ к ней был закрыт в течение 13 минут.