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Опознаны тела 15 погибших при крушении Boeing под Бишкеком

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта

Эксперты опознали тела 15 погибших в результате крушения Boeing под Бишкеком.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата правительства Киргизии.

Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас. Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. По данным МЧС республики, всего в результате катастрофы погибло 37 человек.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Опознаны тела 15 погибших при крушении Boeing под Бишкеком

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта

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