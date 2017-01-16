Опознаны тела 15 погибших при крушении Boeing под Бишкеком

Эксперты опознали тела 15 погибших в результате крушения Boeing под Бишкеком.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата правительства Киргизии.

Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас. Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. По данным МЧС республики, всего в результате катастрофы погибло 37 человек.