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Сергей Безруков учредил театральный аналог «Оскара»

Трехлетие Московского Губернского театра отметили вручением премии «Золотой Мухин»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В минувшие выходные актеры Губернского театра впервые масштабно отпраздновали его день рождения. Специально к трехлетию худрук Сергей Безруков учредил для своих подопечных специальную премию Golden Mukhin («Золотой Мухин». — «Известия»). Позолоченная статуэтка выглядит как «Оскар», но с метлой вместо меча и в кепке. Это уменьшенная копия памятника дворнику из спектакля «Позолоченный Мухин» по пьесе Владимира Жеребцова. 

Награду сразу же окрестили как «Губернский Оскар», а награждение номинантов прошло с голливудским размахом. В холле театра была расстелена красная дорожка, а конферансье, в роли которого выступил сам Безруков, появился в смокинге, с бабочкой и провел всю церемонию на английском языке.

Прежде чем начать чествование победителей, актер затянул легендарную песню Элвиса Пресли Love Me Tender. Как только худрук скомандовал: All together, please! — слова подхватили все гости.

— Чтобы отметить наших актеров, режиссеров и других сотрудников, я придумал собственную премию «Золотой Мухин». Идея родилась благодаря нашему спектаклю «Позолоченный Мухин». Это очень добрая история, и отныне статуэтками памятника Мухину мы будем награждать и за талант, и за доброту, и за милосердие, и за преданность театру. Пусть будет такой театральный «Оскар»: с красной дорожкой, речами и даже конвертами. Репетиция настоящего «Оскара» для наших талантливых ребят, — рассказал «Известиям» Сергей Безруков. 

Церемонию предвосхитила речь экс-министра культуры Московской области — председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олега Рожнова. Именно с его подачи четыре года назад Сергей Безруков был назначен на пост художественного руководителя Губернского театра. По его словам, тогда никто не ожидал, что популярный актер будет уделять столько времени работе с театром. 

— Честно скажу, когда мы с губернатором обсуждали, что будет назначен Сергей, человек востребованный и занятой, мы предполагали, что, возможно, он станет этаким «свадебным генералом». Но Сергей Витальевич рьяно и серьезно включился в работу, привлек сюда людей заинтересованных и неравнодушных. Сергей, я говорю тебе за это спасибо! — обратился к Безрукову со сцены Олег Рожнов. 

Премии в номинации «Прорыв года» удостоились Дмитрий Карташов (за роль Эдди в спектакле «Вид с моста») и Анна Цанг (Лида в «Свадьбе Кречинского»). Лучшим актером 2016 года был признан Антон Хабаров (Кречинский), а лучшей актрисой — Елена Киркова (Биатрис, «Вид с моста»).

В номинации «Восходящая звезда МГТ» победил Илья Малаков (за роли Вити Астафьева в «Веселом солдате» и Калигулы в одноименной постановке). Лучшим актером второго плана стал Сергей Куницкий («Свадьба Кречинского»), а актрисой второго плана — Наталья Качалкина («Слон»).

Первые лауреаты «Золотого Мухина» под аплодисменты прошли по красной дорожке и получили позолоченные статуэтки, а также денежные призы из фонда художественного руководителя.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Сергей Безруков учредил театральный аналог «Оскара»

Сергей Безруков учредил театральный аналог «Оскара»Трехлетие Московского Губернского театра отметили вручением премии «Золотой Мухин»

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