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Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Московский Губернский театр, художественным руководителем которого является народный артист Сергей Безруков, 14 января отметил свое трехлетие. Для зрителей в честь праздника труппа театра подготовила спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а самим артистам, художникам и музыкантам впервые были вручены премии «Золотой Мухин». 

Вручение премии, вдохновленной одним из спектаклей театра, прошло в духе капустника — пародии на «Оскар»: для номинантов была подготовлена красная дорожка, а саму церемонию вели художественный руководитель Сергей Безруков и актриса театра Вера Шпак, которые, впрочем, в этот вечер представлялись как Сержио Ди Каприо и Вера Йовович. 

Московский Губернский театр был основан в 2013 году после слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра. 

Юбилей Московского Губернского театра

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии

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Фотолента

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии

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