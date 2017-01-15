Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра
В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Московский Губернский театр, художественным руководителем которого является народный артист Сергей Безруков, 14 января отметил свое трехлетие. Для зрителей в честь праздника труппа театра подготовила спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а самим артистам, художникам и музыкантам впервые были вручены премии «Золотой Мухин».
Вручение премии, вдохновленной одним из спектаклей театра, прошло в духе капустника — пародии на «Оскар»: для номинантов была подготовлена красная дорожка, а саму церемонию вели художественный руководитель Сергей Безруков и актриса театра Вера Шпак, которые, впрочем, в этот вечер представлялись как Сержио Ди Каприо и Вера Йовович.
Московский Губернский театр был основан в 2013 году после слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра.