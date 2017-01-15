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Шелковый путь: соединяя время и континенты

Самый древний путь из Китая в Европу, как и тысячелетия назад, объединяет людей в разных концах мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В московском Государственном центре современного искусства проходит выставка «Шелковый путь». Представленные работы организаторы выставки характеризуют как жанр «книга художника».

Шелковый путь на протяжении тысячелетий соединял Восток и Запад и проходил в том числе и по территории России. Поэтому невозможно отрицать ни историческую роль Шелкового пути, ни символичность названия выставки. Ведь в экспозиции можно видеть работы десятков художников из России, Италии, Великобритании и других стран, включая Бразилию и Южную Африку.

«Шелковый путь»

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Шелковый путь: соединяя время и континентыСамый древний путь из Китая в Европу, как и тысячелетия назад, объединяет людей в разных концах мира

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Фотолента

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Самый древний путь из Китая в Европу, как и тысячелетия назад, объединяет людей в разных концах мира

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