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«Газпром» на четверть увеличил экспорт в дальнее зарубежье с 2017 года

В пресс-службе корпорации пояснили, что спрос на российский газ среди европейских потребителей продолжает расти

Корпорация «Газпром» в первой половине января на четверть увеличила экспорт российского газа в дальнее зарубежье, сообщает пресс-служба газового холдинга.

«С 1 по 15 января экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье увеличился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — приводит ТАСС слова представителя компании. В абсолютном выражении рост составил около 1,9 млрд кубометров газа.

По его словам, спрос на российский газ среди европейских потребителей сохраняет тенденцию роста и в 2017 году.

В начале января глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что корпорации в 2016 году удалось достичь рекордного показателя по поставкам газа в Европу. Всего за прошедший год «Газпром» экспортировал 179,3 млрд кубометров газа, что на 12,5% превысило показатель 2015 года. Как утверждает Алексей Миллер, это максимальный результат за всю историю газовой отрасли.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

«Газпром» на четверть увеличил экспорт в дальнее зарубежье с 2017 года

В пресс-службе корпорации пояснили, что спрос на российский газ среди европейских потребителей продолжает расти

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