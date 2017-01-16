Полиция нашла $150 тыс. в квартире стамбульского террориста

Турецкая полиция обнаружила $150 тыс. в ходе обысков в квартире Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле. По предварительной версии следствия, террорист мог получить эту сумму за убийство 39 человек. Об этом сообщает в понедельник местная газета Hurriyet.



Обыски прошли в квартире предполагаемого боевика ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»), которая находится в пригороде Стамбула Силиври, пишет сайт «Комсомольской правды».

Правоохранительные органы считают, что подозреваемый в совершении теракта не смог забрать деньги из квартиры из-за широкомасштабной операции полиции по его розыску. Из этого может следовать, что Машарипов совершил преступление из-за денег, а не по идейным соображениям.



Напомним, в новогоднюю ночь террорист, вооруженный автоматом, ворвался в клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь.

В заведении на момент нападения находилось более 700 человек. Злоумышленник выпустил в людей около 180 пуль, убив 39 и ранив 69 человек. После этого он переоделся и скрылся.

Как стало известно позже, теракт совершил выходец из Узбекистана по имени Абдулгадир Машарипов.

