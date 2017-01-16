Блогер Носик оплатил 300 тыс. рублей штрафа по делу об экстремизме

Блогер Антон Носик, осужденный за размещение в интернете экстремистских материалов, оплатил штраф в размере 300 тыс. рублей, назначенный ему судом.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Анастасию Пылину, Носик оплатил штраф еще 23 декабря, но квитанцию об оплате он отправил днем 16 января по электронной почте.



Напомним, 3 октября блогер был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей. Позже Мосгорсуд принял решение смягчить меру наказания и изменил сумму взыскания на 300 тыс. рублей. Стоит отметить, что прокурор ходатайствовал о реальном сроке.

Дело против Носика связано с заявлениями, которые он сделал еще в октябре 2015 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тогда блогер написал на своей странице в «Живом журнале» текст под названием «Стереть Сирию с лица земли», где высказался за бомбежки сирийской территории вплоть до полного уничтожения ее гражданской инфраструктуры.



В феврале 2016 года против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

