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Понедельник,
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Блогер Носик оплатил 300 тыс. рублей штрафа по делу об экстремизме

Как уточнили в пресс-службе суда, взыскание было оплачено еще 23 декабря, но квитанция об оплате была отправлена сегодня

Блогер Антон Носик, осужденный за размещение в интернете экстремистских материалов, оплатил штраф в размере 300 тыс. рублей, назначенный ему судом.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Анастасию Пылину, Носик оплатил штраф еще 23 декабря, но квитанцию об оплате он отправил днем 16 января по электронной почте.

Напомним, 3 октября блогер был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей. Позже Мосгорсуд принял решение смягчить меру наказания и изменил сумму взыскания на 300 тыс. рублей. Стоит отметить, что прокурор ходатайствовал о реальном сроке.

Дело против Носика связано с заявлениями, которые он сделал еще в октябре 2015 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тогда блогер написал на своей странице в «Живом журнале» текст под названием «Стереть Сирию с лица земли», где высказался за бомбежки сирийской территории вплоть до полного уничтожения ее гражданской инфраструктуры.

В феврале 2016 года против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Блогер Носик оплатил 300 тыс. рублей штрафа по делу об экстремизме

Как уточнили в пресс-службе суда, взыскание было оплачено еще 23 декабря, но квитанция об оплате была отправлена сегодня

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