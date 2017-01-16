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МВФ не изменил прогноз роста экономики РФ на 2017 и 2018 год

По данным фонда, показатели мировой экономики в течение двух ближайших лет увеличатся на 3,4% и 3,6% соответственно

Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений прогноз по росту ВВП России на 2017 и 2018 годы, по мнению специалистов организации, этот показатель увеличится на 1,1 и на 1,2% соответственно.

Как указано в обновленном прогнозно-аналитическом докладе фонда, специалисты также зафиксировали улучшение российских показателей в 2016 году — так, экономика РФ сократилась на 0,6%, а не на 0,8%, как предполагалось в октябре прошлого года, сообщает ТАСС.

При этом МВФ повысил прогноз по росту ВВП США до 2,3% в 2017 году и до 2,5% в 2018-м. Как считают специалисты, рост ВВП Еврозоны в 2017 году должен составить 1,6%.

В докладе также указано, что прогноз роста экономики КНР в 2017 году должен составить 6,5% ВВП (+0,3 процентного пункта) и 6% ВВП в 2018 году. Прогноз по росту мировой экономики остался неизменным: 3,4% в 2017 году и 3,6% в 2018-м.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

МВФ не изменил прогноз роста экономики РФ на 2017 и 2018 год

По данным фонда, показатели мировой экономики в течение двух ближайших лет увеличатся на 3,4% и 3,6% соответственно

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