МВФ не изменил прогноз роста экономики РФ на 2017 и 2018 год

Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений прогноз по росту ВВП России на 2017 и 2018 годы, по мнению специалистов организации, этот показатель увеличится на 1,1 и на 1,2% соответственно.

Как указано в обновленном прогнозно-аналитическом докладе фонда, специалисты также зафиксировали улучшение российских показателей в 2016 году — так, экономика РФ сократилась на 0,6%, а не на 0,8%, как предполагалось в октябре прошлого года, сообщает ТАСС.

При этом МВФ повысил прогноз по росту ВВП США до 2,3% в 2017 году и до 2,5% в 2018-м. Как считают специалисты, рост ВВП Еврозоны в 2017 году должен составить 1,6%.

В докладе также указано, что прогноз роста экономики КНР в 2017 году должен составить 6,5% ВВП (+0,3 процентного пункта) и 6% ВВП в 2018 году. Прогноз по росту мировой экономики остался неизменным: 3,4% в 2017 году и 3,6% в 2018-м.

