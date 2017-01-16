Конкурировать качеством

Оптимизм по поводу снятия европейских санкций с России вполне уместен. Тем более если берется срок до конца 2017 года. За это время во внутриполитической жизни Европы неизбежно произойдет много изменений.

Позиции канцлера Германии Ангелы Меркель, являющейся наиболее одиозным сторонником санкций, слабы как никогда. И вряд ли настойчивость в антироссийской риторике поможет ей переизбраться. Скорее, наоборот. Ей просто жизненно необходимо срочно оправдаться за ошибочную миграционную политику, которая сильно напрягла германское общество. На этом фоне тема санкций выглядит второстепенной и даже проигрышной, так как немецкий бизнес санкциями откровенно недоволен, а избиратели в целом вообще не считают эту проблему приоритетной.

Во Франции почти со стопроцентной вероятностью победят сторонники сдержанной политики в отношении России. Во-первых, из-за очевидной приоритетности внутренних проблем перед международными. А во-вторых, в силу очевидного отсутствия аргументов в пользу продолжения санкционной политики. Значительная часть французов просто не понимает, что это дает Франции.

Другие страны — представители «старой» Европы — уже давно не видят в санкциях практического смысла и поддерживают их исключительно под внешним давлением и из соображений европейской солидарности. Они несут серьезные экономические потери, оплачивая ими политические амбиции «старших» братьев и сестер. Их это откровенно раздражает, о чем уже неоднократно говорили влиятельные политики Италии, Австрии, Венгрии, Греции и ряда других европейских государств.

Великобритания по традиции сохраняет по отношению к России показную жестокость. Но Brexit и неопределенность в американо-российских отношениях ослабляют ее влияние на европейский ландшафт.

Часть Восточной Европы (Польша, страны Прибалтики) продолжает высказываться в пользу санкций и призывает к всестороннему давлению на Россию, включая военное. Но это, скорее, некая политическая роль, нежели реальное влияние на сохранение или отмену политики санкций. В итоге они возьмут под козырек, как только поменяется позиция Германии и Франции.

Одновременно будет усиливаться понимание, что за неисполнение Минских соглашений как первоосновы санкционной политики ответственность несет украинская сторона, а вовсе не Россия. И это также работает не в пользу санкционного курса.

Наконец, может существенно поменяться и американская политика. Вовсе не в сторону «любви» к нам, а в сторону здравого смысла. А санкции со здравым смыслом точно не дружат!

Доминирующие общественные настроения как в элитах, так и в европейском обществе в целом медленно, но неуклонно меняются. Мои личные наблюдения, вынесенные из общения с европейскими политиками, журналистами и экспертами, позволяют сделать вполне однозначный вывод: в Европе накопилась усталость от антироссийской политической истерики. И утверждается понимание, что санкции не решили ни одной из поставленных задач! Они, безусловно, нанесли ущерб российской экономике, но даже близко не лишили ее потенциала развития.

Они не заставили Россию отказаться ни от одной из приоритетных внешнеполитических стратегических целей.

Они не привели к внутриполитическому кризису, а напротив, консолидировали российское общество вокруг базовых ценностей.

Поэтому в глазах значительной части европейцев санкции потеряли смысл. Их отмена — вопрос времени.

А вот отмена российских контрсанкций волнует меня куда больше. Сегодня они работают как спасательный круг для многих сегментов российской экономики. Звучат чуть ли не просьбы оставить контрсанкции на «подольше». Но ясно, что спасательный круг может помочь не утонуть. Но плавать с ним бесконечно нельзя. Понимая неизбежность отмены или существенной корректировки политики санкций, следует это отчетливо осознавать и готовиться к иным условиям конкуренции. Придется конкурировать не контрсанкциями, а качеством продукции. Что не исключает, разумеется, использования разумных регулятивных протекционистских инструментов.

Автор — член комитета Совета Федерации по международным делам