Автобусы без ГЛОНАСС не смогут въезжать в города, которые примут ЧМ-18

В российские города, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года, будет запрещен въезд автобусов, не оборудованных аппаратурой спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Об этом говорится в проекте президентского указа, разработанном ФСБ РФ и опубликованном на портале правовой информации.



В документе отмечается, что с 1 июня по 17 июля 2018 года будет запрещен въезд на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи.



Въезд на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска будет запрещен с 1 июня по 30 июня 2018 года.



Исключение составляют автобусы, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки по смежным межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам, проходящим в границах данных населенных пунктов, а также автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС.



Оно также касается автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД РФ принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов.



Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.



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