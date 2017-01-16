Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Депутат от ЕР призвал пересмотреть дело осужденной воспитательницы

Как заявил зампредседателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, его коллеги по партии были возмущены суровостью наказания для обвиняемой

Первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ из партии «Единая Россия» Александр Сидякин потребовал дать правовую оценку действиям прокурора, который запросил наказание для воспитательницы детского сада Евгении Чудновец в виде пяти лет в колонии общего режима за репост видео, на котором зафиксированы издевательства над мальчиком в детском лагере.

Соответствующий запрос был направлен на имя прокурора Курганской области Игоря Ткачева. По словам депутата, его коллеги по партии считают вынесенное наказание слишком суровым.

«Данная ситуация возмутила меня и моих коллег по партии. Все сходятся во мнении, что у прокурора-гособвинителя не было достаточных оснований просить наказание в виде реального срока, а у судьи не было достаточных оснований, чтобы применить эту меру к Евгении Чудновец», — приводит ТАСС слова парламентария.

Кроме того, он призвал прокурора проверить действия сотрудников Шадринского СИЗО в Курганской области, которые направили заключенную в карцер за то, что она убрала ноги под одеяло.

«Это дикость, которая не поддается обоснованию, ведь исправление осужденных — цель, которую преследуют места лишения свободы, не подразумевает издевательств и пыток», — подчеркнул Александр Сидякин.

Евгения Чудновец была приговорена к пяти месяцам колонии общего режима по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» УК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада стал репост видео, на котором были запечатлены издевательства в детском лагере в Катайске над обнаженным ребенком. Женщина объяснила свой поступок тем, что она не смогла остаться равнодушной к таким издевательствам над детьми и призвала разобраться в этой ситуации.

Читайте также:

ФСИН: Дадин переведен из колонии в Сегеже ради личной безопасности

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Депутат от ЕР призвал пересмотреть дело осужденной воспитательницы

Как заявил зампредседателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, его коллеги по партии были возмущены суровостью наказания для обвиняемой

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке