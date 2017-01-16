Депутат от ЕР призвал пересмотреть дело осужденной воспитательницы

Первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ из партии «Единая Россия» Александр Сидякин потребовал дать правовую оценку действиям прокурора, который запросил наказание для воспитательницы детского сада Евгении Чудновец в виде пяти лет в колонии общего режима за репост видео, на котором зафиксированы издевательства над мальчиком в детском лагере.

Соответствующий запрос был направлен на имя прокурора Курганской области Игоря Ткачева. По словам депутата, его коллеги по партии считают вынесенное наказание слишком суровым.

«Данная ситуация возмутила меня и моих коллег по партии. Все сходятся во мнении, что у прокурора-гособвинителя не было достаточных оснований просить наказание в виде реального срока, а у судьи не было достаточных оснований, чтобы применить эту меру к Евгении Чудновец», — приводит ТАСС слова парламентария.

Кроме того, он призвал прокурора проверить действия сотрудников Шадринского СИЗО в Курганской области, которые направили заключенную в карцер за то, что она убрала ноги под одеяло.

«Это дикость, которая не поддается обоснованию, ведь исправление осужденных — цель, которую преследуют места лишения свободы, не подразумевает издевательств и пыток», — подчеркнул Александр Сидякин.

Евгения Чудновец была приговорена к пяти месяцам колонии общего режима по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» УК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада стал репост видео, на котором были запечатлены издевательства в детском лагере в Катайске над обнаженным ребенком. Женщина объяснила свой поступок тем, что она не смогла остаться равнодушной к таким издевательствам над детьми и призвала разобраться в этой ситуации.