Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

ФСИН: Дадин переведен из колонии в Сегеже ради личной безопасности

По сообщению ФСИН, после жалоб активиста в карельской ИК сложилась «конфликтная ситуация»

Активиста Ильдара Дадина перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение «в целях обеспечения личной безопасности». Об этом говорится в ответе ФСИН на запрос Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

«Осужденный на 2,5 года за нарушения на митингах гражданский активист Ильдар <…> был переведен в другую колонию. Такое решение, поданным ФСИН России, было принято в целях обеспечения личной безопасности осужденного», — говорится в документе, размещенном на сайте СПЧ.

В письме ФСИН говорится, что хотя слова активиста о применении насилия со стороны сотрудников ИК не подтвердились, сложилась конфликтная ситуация, которая потребовала перевода Дадина в другую колонию.

Напомним, осужденный за неоднократные нарушения порядка проведения митингов Ильдар Дадин жаловался на пытки и издевательства в ИК № 7 города Сегежа.

После этого в сегежской колонии начались проверки. В частности, делом Дадина заинтересовалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она лично навестила Дадина в колонии.

Также жалобу Дадина проверяли сотрудники СПЧ, однако они так и не смогли получить видеозаписи, доказывающие слова Дадина. В СПЧ заявили, что сотрудники ИК № 7 вводили проверяющих в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей.

В начале декабря стало известно, что Дадин переведен отбывать наказание из колонии № 7 города Сегежа в другой регион.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ФСИН: Дадин переведен из колонии в Сегеже ради личной безопасности

По сообщению ФСИН, после жалоб активиста в карельской ИК сложилась «конфликтная ситуация»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке