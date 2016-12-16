ФСИН: Дадин переведен из колонии в Сегеже ради личной безопасности

Активиста Ильдара Дадина перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение «в целях обеспечения личной безопасности». Об этом говорится в ответе ФСИН на запрос Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

«Осужденный на 2,5 года за нарушения на митингах гражданский активист Ильдар <…> был переведен в другую колонию. Такое решение, поданным ФСИН России, было принято в целях обеспечения личной безопасности осужденного», — говорится в документе, размещенном на сайте СПЧ.

В письме ФСИН говорится, что хотя слова активиста о применении насилия со стороны сотрудников ИК не подтвердились, сложилась конфликтная ситуация, которая потребовала перевода Дадина в другую колонию.

Напомним, осужденный за неоднократные нарушения порядка проведения митингов Ильдар Дадин жаловался на пытки и издевательства в ИК № 7 города Сегежа.

После этого в сегежской колонии начались проверки. В частности, делом Дадина заинтересовалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она лично навестила Дадина в колонии.

Также жалобу Дадина проверяли сотрудники СПЧ, однако они так и не смогли получить видеозаписи, доказывающие слова Дадина. В СПЧ заявили, что сотрудники ИК № 7 вводили проверяющих в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей.

В начале декабря стало известно, что Дадин переведен отбывать наказание из колонии № 7 города Сегежа в другой регион.

