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В Госдуму внесен проект об отмене доплат к пенсиям парламентариев

Автор инициативы считает несправедливым тот факт, что пенсия бывших депутатов нижней палаты парламента и членов Совфеда существенно превышает средний размер пенсии по России

Депутатов Госдумы РФ и членов Совета Федерации могут лишить доплаты к пенсии, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента депутатом от фракции КПРФ Алексеем Куринным.

Он напомнил, что сейчас размер доплаты к пенсии парламентариев, исполнявших свои обязанности в течение 1–3 лет, составляет 55% ежемесячного денежного вознаграждения и 75% — для более трех лет исполнения полномочий.

«В итоге ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышает средний размер пенсии по России, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии», — приводит «РИА Новости» слова депутата.

Он также считает, что правовой смысл депутата Госдумы и члена Совфеда заключен в эффективной реализации своих полномочий, а получение привилегий по окончании их срока в него не входит.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Госдуму внесен проект об отмене доплат к пенсиям парламентариев

Автор инициативы считает несправедливым тот факт, что пенсия бывших депутатов нижней палаты парламента и членов Совфеда существенно превышает средний размер пенсии по России

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