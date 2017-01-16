В Госдуму внесен проект об отмене доплат к пенсиям парламентариев

Депутатов Госдумы РФ и членов Совета Федерации могут лишить доплаты к пенсии, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента депутатом от фракции КПРФ Алексеем Куринным.

Он напомнил, что сейчас размер доплаты к пенсии парламентариев, исполнявших свои обязанности в течение 1–3 лет, составляет 55% ежемесячного денежного вознаграждения и 75% — для более трех лет исполнения полномочий.

«В итоге ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышает средний размер пенсии по России, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии», — приводит «РИА Новости» слова депутата.

Он также считает, что правовой смысл депутата Госдумы и члена Совфеда заключен в эффективной реализации своих полномочий, а получение привилегий по окончании их срока в него не входит.