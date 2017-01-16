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Лавров и Зариф обсудили подготовку к саммиту по Сирии в Астане

Министры иностранных дел РФ и Ирана также подчеркнули необходимость координации в контексте предстоящей встречи

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом подготовку к саммиту по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Было продолжено обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее», — указано в сообщении на сайте МИДа. Сергей Лавров также подчеркнул необходимость дальнейшей координации в контексте предстоящей встречи в Астане.

Кроме того, министры обсудили ряд вопросов двустороннего российско-иранского сотрудничества.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Лавров и Зариф обсудили подготовку к саммиту по Сирии в Астане

Министры иностранных дел РФ и Ирана также подчеркнули необходимость координации в контексте предстоящей встречи

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