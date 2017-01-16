В РФ впервые возбуждено дело о недоносительстве из «пакета Яровой»

Следователи в Чечне обвинили жителя региона в нарушении ст. 205.6 УК РФ за то, что он не сообщил в правоохранительные органы о знакомом, который собирался воевать в Сирии
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Первое в РФ уголовное дело по статье о недоносительстве, принятой в рамках «пакета Яровой», было возбуждено в Чечне. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
«Прокуратурой Заводского района Грозного признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Асхаба Хизриева по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»)», — указано в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, подозреваемый обладал достоверной информацией о том, что его знакомый Фарид Сафин собирался уехать в Сирию для участия в деятельности террористической организации, и не сообщил об этом в правоохранительные органы.
По этой статье Асхабу Хизриеву грозит до года лишения свободы.
Пакет антитеррористических законов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля.