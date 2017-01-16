Airbus А320 вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пилота

На борту лайнера находилось порядка 150 пассажиров
Самолет Airbus А320, совершавший рейс Москва–Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за резкого ухудшения самочувствия первого пилота.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», командиру судна стало плохо прямо во время полета и второй пилот принял решение развернуть воздушное судно.
Лайнер благополучно приземлился в Шереметьево, после чего пилот был госпитализирован.
Отмечается, что на борту пассажирского самолета находилось около 150 человек.