Airbus А320 вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пилота

Самолет Airbus А320, совершавший рейс Москва–Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за резкого ухудшения самочувствия первого пилота.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», командиру судна стало плохо прямо во время полета и второй пилот принял решение развернуть воздушное судно.

Лайнер благополучно приземлился в Шереметьево, после чего пилот был госпитализирован.



Отмечается, что на борту пассажирского самолета находилось около 150 человек.

