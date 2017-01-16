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Airbus А320 вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пилота

На борту лайнера находилось порядка 150 пассажиров

Самолет Airbus А320, совершавший рейс Москва–Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за резкого ухудшения самочувствия первого пилота. 

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», командиру судна стало плохо прямо во время полета и второй пилот принял решение развернуть воздушное судно. 

Лайнер благополучно приземлился в Шереметьево, после чего пилот был госпитализирован.

Отмечается, что на борту пассажирского самолета находилось около 150 человек.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Airbus А320 вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пилота

На борту лайнера находилось порядка 150 пассажиров

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