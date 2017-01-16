Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Керри назвал недопустимыми высказывания Трампа о ЕС и Ангеле Меркель

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что канцлер ФРГ допустила ошибку в миграционной политике

Фото: Reuters/Alex Brandon

Госсекретарь США Джон Керри назвал недопустимыми высказывания Дональда Трампа о ЕС и Ангеле Меркель.

Об этом глава американского МИДа заявил в понедельник, 16 января, в интервью телекомпании Си-эн-эн.

«Думаю, честно говоря, для избранного президента США неприемлемо вмешиваться в политику других стран таким довольно прямолинейным образом», — цитирует ТАСС Керри.

Кроме того, шеф американского внешнеполитического ведомства посоветовал Трампу быть осторожнее в высказываниях, оценивающих деятельность самых влиятельных людей Европы.

Ранее Трамп нелицеприятно высказался о миграционной политике Ангелы Меркель, которую он считает ошибочной.

Читайте также: Трамп: Меркель допустила ошибку, приняв нелегальных мигрантов

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Керри назвал недопустимыми высказывания Трампа о ЕС и Ангеле Меркель

Керри назвал недопустимыми высказывания Трампа о ЕС и Ангеле МеркельИзбранный президент США Дональд Трамп считает, что канцлер ФРГ допустила ошибку в миграционной политике

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке