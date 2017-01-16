Керри назвал недопустимыми высказывания Трампа о ЕС и Ангеле Меркель

Госсекретарь США Джон Керри назвал недопустимыми высказывания Дональда Трампа о ЕС и Ангеле Меркель.

Об этом глава американского МИДа заявил в понедельник, 16 января, в интервью телекомпании Си-эн-эн.

«Думаю, честно говоря, для избранного президента США неприемлемо вмешиваться в политику других стран таким довольно прямолинейным образом», — цитирует ТАСС Керри.

Кроме того, шеф американского внешнеполитического ведомства посоветовал Трампу быть осторожнее в высказываниях, оценивающих деятельность самых влиятельных людей Европы.

Ранее Трамп нелицеприятно высказался о миграционной политике Ангелы Меркель, которую он считает ошибочной.

Читайте также: Трамп: Меркель допустила ошибку, приняв нелегальных мигрантов