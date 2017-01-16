Карякин выиграл первую партию на шахматном турнире в Нидерландах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл представителя Нидерландов Люка ван-Велли белыми фигурами в третьем туре на шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее.



Другой российский шахматист — Ян Непомнящий черными проиграл Вэю И из Китая, еще один россиянин — Дмитрий Андрейкин белыми сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.



За три тура Карякин набрал 2 очка и делит 2–6-ю строчку с индийцем Пенталой Харикришной, американцем Уэсли Со, Магнусом Карлсеном и Вэй И.



После трех туров лидирует представитель Украины Павел Эльянов, на его счету 2,5 балла.



Павел Андрейкин, Левон Аронян (Армения) и Аниш Гири (Нидерланды) имеют на своем счету по 1,5 балла. Далее идут Ян Непомнящий, Башкаран Адхибан (Индия) и Радослав Войташек (Польша) — у них по 1 баллу. Замыкают таблицу Люка ван-Велли и Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5 балла.



Турнир в Вейк-ан-Зее продлится до 29 января.

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