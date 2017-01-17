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Заемщики игнорируют коллекторов, не включенных в реестр ФССП

Эксперты считают такой способ не платить по кредитам вполне законным

Заемщики игнорируют коллекторов, не включенных в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП), при том, что таковых сейчас 99,9%.

С 1 января только коллекторские агентства из реестра имеют право взыскивать долги, чем уже воспользовались должники, поскольку из 553 тыс. таких организаций ФССП признала пока только 26.

«60% должников называют в качестве причины просрочки платежей ухудшение финансового положения, 28% — потерю работы, а 4% уже указывают, что «коллекторское агентство находится вне реестра», — сообщила «Известиям» президент коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.

Эксперты, в том числе и из коллекторских агентств признают право должников не сотрудничать с компаниями, не внесенными в реестр.

Более того, многие советуют проверять коллекторов, входят ли они в список ФССП, опубликованный на сайте или нет.

При этом аналитики отмечают, что долго так продолжаться не будет, поскольку ФССП активно рассматривает заявки агентств, а банки перезаключают договоры с «реестровыми», но пока у должников есть время на передышку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заемщики отказываются платить нереестровым коллекторам

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Заемщики игнорируют коллекторов, не включенных в реестр ФССП

Эксперты считают такой способ не платить по кредитам вполне законным

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