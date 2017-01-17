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«Спартак» заключил контракт с Адриано

Соглашение пописано сроком на три с половиной года

Столичный футбольный клуб «Спартак» заключил долгосрочное соглашение с бразильцем Луисом Адриано, который стал новым форвардом красно-белых, сообщает пресс-служба клуба.

«ФК «Спартак-Москва» и ФК «Милан» заключили трансферный контракт о переходе в нашу команду бразильского нападающего Луиса Адриано (рост — 183 см, вес — 71 кг)», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Контракт вступает в силу 25 января 2017 года. По информации ТАСС, соглашение заключено сроком на 3,5 года.

Адриано после прибытия в Москву заявил, что «искренне рад переходу» в столичный клуб и постарается с честью носить красно-белую форму. Он отметил также, что надеется забить за команду как модно больше голов и выиграть чемпионат России.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

«Спартак» заключил контракт с Адриано

Соглашение пописано сроком на три с половиной года

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