Турецкая полиция задержала террориста, устроившего бойню в Стамбуле

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов на Новый год расстрелял 39 человек в ночном клубе Reina
Турецкая полиция задержала террориста, устроившего бойню в ночном клубе Reina в Стамбуле.
Об этом заявило агентство Ихляс со ссылкой на полицию
Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов скрывался у знакомого в одном из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт, сообщает ТАСС.
Напомним, что его подозревают в теракте, произошедшем в ночь на Новый год. Тогда неизвестный с автоматом Калашникова ворвался в клуб и расстрелял 39 человек, в том числе и одну россиянку.
Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.
Читайте также: Турецкая полиция назвала имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле