Турецкая полиция задержала террориста, устроившего бойню в Стамбуле

Турецкая полиция задержала террориста, устроившего бойню в ночном клубе Reina в Стамбуле.

Об этом заявило агентство Ихляс со ссылкой на полицию

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов скрывался у знакомого в одном из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт, сообщает ТАСС.

Напомним, что его подозревают в теракте, произошедшем в ночь на Новый год. Тогда неизвестный с автоматом Калашникова ворвался в клуб и расстрелял 39 человек, в том числе и одну россиянку.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

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