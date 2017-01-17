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Турецкая полиция задержала террориста, устроившего бойню в Стамбуле

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов на Новый год расстрелял 39 человек в ночном клубе Reina

Турецкая полиция задержала террориста, устроившего бойню в ночном клубе Reina в Стамбуле.

Об этом заявило агентство Ихляс со ссылкой на полицию

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов скрывался у знакомого в одном из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт, сообщает ТАСС.

Напомним, что его подозревают в теракте, произошедшем в ночь на Новый год. Тогда неизвестный с автоматом Калашникова ворвался в клуб и расстрелял 39 человек, в том числе и одну россиянку.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Турецкая полиция задержала террориста, устроившего бойню в Стамбуле

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов на Новый год расстрелял 39 человек в ночном клубе Reina

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