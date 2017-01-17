Рябков: Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций

Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Санкции — это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали. Мы и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами», – цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Россия готова обсуждать ядерное разоружение, если будут учтены все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп увязал вопрос снятия санкций с переговорами по разоружению.

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