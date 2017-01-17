Морские порты Украины с советскими названиями переименуют. В частности, новые названия получат порты «Ильичевский» и «Южный» в Одесской области, а также «Октябрьский» порт в Николаевской области.

Об этом заявил дал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Надеюсь, что руководство «Укрзализныци», морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины», – цитирует его ТАСС.

По мнению чиновников, старые, советские, топонимы угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности государства.

Ранее в рамках десоветизации были переименованы город Днепропетровска в Днепр и киевский Московский проспект в проспект Бандеры.

Читайте также: Киевские школы хотят избавить от «пережитков советского прошлого»

