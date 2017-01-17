Мадуро считает, что Трамп буде не хуже Обамы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро удивлен кампанией ненависти против избранного президента США Дональда Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что избранный президент США Дональд Трамп буде не хуже Барака Обамы.
Об этом глава латиноамериканской страны заявил на пресс-конференции в Каракасе.
«В отношении Дональда Трампа были большие спекуляции со стороны мировых СМИ, и нас удивляет кампания ненависти против него, я говорю, давайте подождем, чтобы посмотреть, что произойдет, но хочу быть тут осторожным: хуже, чем Обама, он не будет», – цитирует «РИА Новости» Мадуро.
Президент Венесуэлы добавил, что Обама оставил после себя разруху во многих странах, войну на Ближнем Востоке и госперевороты в Латинской Америке.
Он также напомнил, что сама Венесуэла пострадала от действий США во время правления Обамы.
При этом он заявил, что готов на диалог с новым руководством Белого дома.
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