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Мэй: Британия отвергает любые элементы членства в ЕС

Премьер-министр озвучит во вторник основные положения по Brexit

Великобритания не намерена сохранять какие-либо из существующих сегодня связей страны с Евросоюзом, Лондон не будет держаться за элементы членства в ЕС, заявит во вторник британский премьер Тереза Мэй в речи, которая уже была частично опубликована перед выступлением.

Мэй намерена во вторник произнести речь о Brexit в лондонском Ланкастер-хаусе. Британские СМИ сообщают, что премьер представит 12 пунктов по выходу страны из Евросоюза, передает РИА «Новости».

В частности, она заявит, что для Британии не будет идти речи о каком-либо ассоциативном взаимодействии с ЕС, которое бы означало, что «мы одной ногой в ЕС, а другой – вне его».

«Мы не намерены принимать уже существующие у других стран модели. Мы не собираемся держаться ни за какие элементы членства, когда покинем ЕС», — говорится в тексте речи.

Мэй отметит, что Великобритания покидает ЕС и сама премьер видит свою задачу в том, чтобы добиться для Лондона выгодных условий. При этом она подчеркнет, что Британия не будет самоизолироваться.

По ее словам, страна должна стать "Глобальной Британией", а именно — лучшим другом и соседом европейских партнеров, имеющей также широкие связи за пределами Европы.

СМИ отмечают, что в тексте своей речи Мэй назовет 12 пунктов, основанных на четырех принципах, к которым она относит ясность и прозрачность, построение более сильной, более справедливой и поистине глобально ориентированной Британии.

«У нас есть двенадцать целей, которые сводятся к одной большой: обеспечение нового, позитивного и конструктивного партнерства между Британией и ЕС», — сказано в речи Мэй.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Мэй: Британия отвергает любые элементы членства в ЕС

Премьер-министр озвучит во вторник основные положения по Brexit

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