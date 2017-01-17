Обама покидает Белый дом с неплохим рейтингом

Президент США Барак Обама покидает Белый дом с относительно неплохим рейтингом.

Об свидетельствуют данные опроса Института Гэллапа.

Социологи заявили, что Барака Обаму поддерживают 58% населения, что выше чем в конце 2015 года, но ниже результатов после ноябрьских выборов, в которых победил кандидат-республиканец Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что поддержка Обамы более чем половиной населения – неплохой результат политики, предыдущие президенты уходили с меньшим рейтингом, кроме Джорджа Буша-старшего у которого было 62%.

И при этом он выше, чем у Трампа, у которого сейчас 40%.

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