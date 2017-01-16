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Рейтинг Трампа перед вступлением в должность бьет антирекорды

По данным исследовательской компании Gallup, только 40% американцев положительно относятся к своему будущему президенту

Фото Getty Images/Jabin Botsford

За несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа уровень его поддержки равняется 40%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup 4–8 января среди более тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Социологи отмечают, что рейтинг популярности Дональда Трампа бьет антирекорды. Так, перед инаугурацией Обамы за него были 78% американцев. Рейтинг популярности Джорджа Буша-младшего находился на уровне 62%, а Билла Клинтона — 66%.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Рейтинг Трампа перед вступлением в должность бьет антирекорды

Рейтинг Трампа перед вступлением в должность бьет антирекордыПо данным исследовательской компании Gallup, только 40% американцев положительно относятся к своему будущему президенту

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