Рейтинг Трампа перед вступлением в должность бьет антирекорды

За несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа уровень его поддержки равняется 40%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup 4–8 января среди более тысячи человек в возрасте от 18 лет.



Социологи отмечают, что рейтинг популярности Дональда Трампа бьет антирекорды. Так, перед инаугурацией Обамы за него были 78% американцев. Рейтинг популярности Джорджа Буша-младшего находился на уровне 62%, а Билла Клинтона — 66%.