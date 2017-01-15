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Воскресенье,
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Байкеры пообещали оградить Трампа «стеной из мяса»

Глава байкерского сообщества Bikers For Trump заявил, что на инаугурации мотоциклисты выстроят «стену из мяса»

Основатель сообщества байкеров Bikers For Trump Крис Кокс заявил, что сможет выстроить мотоциклистов в виде живой стены для защиты других посетителей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает Fox News.

Кокс утверждает, что «тысячи байкеров» прибудут на церемонию вступления Трампа в должность президента США 20 января 2017 года и смогут предотвратить «какие-либо инциденты» в ходе этого мероприятия.

«Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса», — заверил Кокс.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов он пояснил: «Мы встанем плотно плечом к плечу и будем противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции».

Лидер байкеров уточнил, что в возглавляемой им организации состоят сотни тысяч мотоциклистов из различных штатов США, включая Техас, Аризону, Флориду, Пенсильванию, Огайо, Нью-Йорк.

Ранее «Известия» сообщали, что президент США Барак Обама пригласил своего преемника Дональда Трама на чаепитие в Белый дом перед инаугурацией, чтобы обсудить важнейшие вопросы внешней и внутренней политики страны.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Байкеры пообещали оградить Трампа «стеной из мяса»

Глава байкерского сообщества Bikers For Trump заявил, что на инаугурации мотоциклисты выстроят «стену из мяса»

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