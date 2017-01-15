Байкеры пообещали оградить Трампа «стеной из мяса»

Основатель сообщества байкеров Bikers For Trump Крис Кокс заявил, что сможет выстроить мотоциклистов в виде живой стены для защиты других посетителей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает Fox News.

Кокс утверждает, что «тысячи байкеров» прибудут на церемонию вступления Трампа в должность президента США 20 января 2017 года и смогут предотвратить «какие-либо инциденты» в ходе этого мероприятия.

«Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса», — заверил Кокс.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов он пояснил: «Мы встанем плотно плечом к плечу и будем противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции».

Лидер байкеров уточнил, что в возглавляемой им организации состоят сотни тысяч мотоциклистов из различных штатов США, включая Техас, Аризону, Флориду, Пенсильванию, Огайо, Нью-Йорк.