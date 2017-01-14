Обама 18 января проведет финальную пресс-конференцию

Последняя пресс-конференция Барака Обамы на посту президента США пройдет 18 января, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Он отметил, что это выступление станет для Обамы последним официальным в статусе главы государства, передает РИА «Новости».

«В среду президент США проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента здесь, в зале для брифингов», — сказал Эрнест.

Эрнест также сообщил, что Обама пригласил Дональда Трампа 20 января на чаепитие и скромный прием, после которого они вместе отправятся на церемонию инаугурации.

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