Террорист, устроивший стрельбу в Стамбуле, признал свою вину

Задержанный накануне турецкой полицией за совершение теракта в стамбульском ночном клубе выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов признал свою вину. Об этом заявил во вторник губернатор Стамбула Васип Шахин.



По словам Шахина, Машарипов, известный как Абу Мухаммед Хорасан, был арестован в понедельник в ходе тщательно спланированной операции. «Он уже признал вину, найденные на месте преступления отпечатки пальцев совпадают», — цитирует «РИА Новости» заявление губернатора Стамбула.



Васип Шахин рассказал также, что Машарипов — хорошо подготовленный террорист. Он родился в Узбекистане в 1983 году, тренировался в Афганистане, знает четыре языка. В Турцию боевик въехал, предположительно, в январе 2016 года, а затем арендовал квартиру в Стамбуле. Перед терактом Машарипов начал менять адреса.

Для поимки преступника, по словам Шахина, полиция приложила огромные усилия: специалисты исследовали 7,2 тыс. часов записей с камер наружного наблюдения. В самой операции, котороя проходила не только в Стамбуле, но и в других городах Турции — в Конье, Хатае, Измире, — участвовали 2 тыс. сотрудников полиции. «Были проведены обыски по 152 адресам, при этом 50 лиц задержаны, изъято оружие и другие улики», — сообщил губернатор.



По его словам, есть большая вероятность связи Машарипова с террористическими организациями. Вместе с ним были задержаны три женщины и мужчина-иракец. Во время задержания оружие не использовалось, добавил Шахин.

О задержании террориста в Стамбуле и том, что его допрашивают, сообщил ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает РЕН ТВ.



Напомним, Абдулгадир Машарипов устроил стрельбу в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Ворвавшись в здание клуба, он начал стрелять по людям. По официальным данным, погибли 39 человек и еще около 70 были ранены.



В ходе обысков в квартире Абдулгадира Машарипова, признавшегося в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, турецкая полиция обнаружила $150 тыс. По версии следствия, террорист мог совершить преступление не по идейным соображениям, а из-за денег.

