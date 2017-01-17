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Контракт на ремонт борта номер один оценивается в 80 млн рублей

Самолет президента России нуждается в ремонте из-за вмятин в обшивке

Стоимость контракта на ремонт борта номер один специального летного отряда (СЛО) «Россия», получившего вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора,
оценивается в 80 млн рублей. Тендер на проведение ремонтных работ размещен на сайте госзакупок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ремонт Ил-96 не является нештатной ситуацией.

Сейчас осуществляется техническое обслуживание президентского лайнера Ил-96, который, по словам экспертов, мог получить вмятины на земле из-за столкновения с аэродромной техникой, в том числе с заправщиком, погрузчиком или бортовым питанием.

«Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются», – цитирует «РИА Новости» Пескова. 

В сентябре прошлого года Владимир Путин именно на этом лайнере летал на саммит G-20 в Китай, а в октябре – на встречу «нормандской четверки» в Берлин, пишут Дни.Ру

Напомним, как заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инцидент не скажется на графике главы государства.

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Самолету президента России потребовался ремонт

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Контракт на ремонт борта номер один оценивается в 80 млн рублей

Самолет президента России нуждается в ремонте из-за вмятин в обшивке

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