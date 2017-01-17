VIP-борту СЛО «Россия» потребовался ремонт

Один из бортов специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Тендер на ремонт Ил-96-300 размещен на сайте госзакупок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Известиям», что инцидент не скажется на графике главы государства. В управделами президента «Известиям» сообщили, что самолеты СЛО проходят регулярное обслуживание, в парке отряда достаточно резервных бортов.

В управлении делами президента РФ не стали комментировать информацию о времени и месте проишествия, отметив, что подобное случается в практике как частных, так и государственных авиаперевозчиков.

— Воздушное судно снимается с рейса, если в процессе предполетного осмотра ВС (воздушного судна. — «Известия») обнаруживаются в том числе повреждения (вмятины) обшивки или трещины на лобовом стекле или иллюминаторах, в соответствии с действующими техническими условиями. Для устранения вмятин на воздухозаборнике двигателя (которые нередко встречаются при эксплуатации всех типов ВС) предусмотрена стандартная оперативная процедура, — пояснила «Известиям»пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, добавив, что основным приоритетом в работе специального летного отряда «Россия» является обеспечение безопасности полетов и поддержание воздушных судов в исправном состоянии.

В самом СЛО «Россия» «Известиям» пояснили, что этот заказ на ремонт одного из основных бортов летного спецотряда является разовым, а не регулярным.

По данным «Известий», именно этот Ил-96 (номер борта не указан из соображений безопасности) нередко используется в ходе зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина. В частности, этим бортом в октябре 2016 года Владимир Путин летал в Берлин, где проходила встреча глав государств в «нормандском формате». На этом же самолете в сентябре 2016 года президент совершил визит в Китай, где проходил саммит G20.

В случае необходимости ремонта либо планового обслуживания самолетов СЛО «Россия», которые предназначены для визитов первых лиц государства, предусмотрена замена на аналогичный борт.

— Это никак не повлияет. Есть резервный самолет, — заявил «Известиям» Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не повлияет ли эта ситуация на график президента.

В авиапарке СЛО «Россия» есть несколько Ил-96, предназначенных для перелетов главы государства. Кроме того, для рабочих поездок президент нередко использует Ту-214.