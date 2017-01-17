Экс-командир батальона «Север» заявил о невиновности Дадаева

Экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов заявил о невиновности своего бывшего подчиненного Заура Дадаева по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Делимханов дал свидетельские показания в Московском окружном военном суде.

«Никак нет», — ответил он на вопрос, знает ли он кого-либо, причастного к данному преступлению, передает «РИА Новости».

Делимханов также согласился с процитированным в суде высказыванием главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Дадаев — борец, патриот и не виновен в убийстве.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Фигурантами дела стали пять человек. Следствие предъявило Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шагиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Рассмотрение дела по существу началось 3 октября 2016 года.