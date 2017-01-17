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В Калининградской области увеличилось число заболевших гриппом

За неделю в регионе им заболели 17 человек

В Калининградской области за неделю увеличилось число жителей, заболевших гриппом. С 9 по 15 января в регионе им заболели 17 человек.

По данным kaliningradfirst.ru, с признаками ОРВИ и гриппа за медицинской помощью обратились 6790 человек, в том числе 3361 ребенок до 14 лет. Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 70,1% на 10 тыс. человек, что выше порогового уровня на 69,1%.

Отмечается, что наибольший прирост заболевших и превышение недельных пороговых значений заболеваемости наблюдаются среди лиц старше 18 лет.

В общей сумме число заболевших составило 4594 человека, или 101,3% на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре по итогам недели превысил эпидемический порог на 72,5%.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Калининградской области увеличилось число заболевших гриппом

За неделю в регионе им заболели 17 человек

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