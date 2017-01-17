Ветер, солнце и вода

Обсуждение будущего мировой и российской энергетики стало одной из главных повесток состоявшегося Гайдаровского форума -2017, на котором была затронута тема об альтернативах традиционной энергетике.

Как известно, «страшилка» о глобальном потеплении из-за выбросов парниковых газов при сжигании углеводоролов стимулирует мир к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но замечу сразу, что «перегрев» планеты, согласно основам термодинамики, невозможен по причине банальной аксиомы о балансе энергий – чем больше тело (Земля) нагревается, тем больше оно и отдает – излучая тепло в пространство. Но эти физические основы армия «потеплистов» во внимание не принимает. На форуме же, в ходе обсуждения проблемы развития и поддержки ВИЭ, завязался любопытный спор.

Так, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что «солнечная энергетика в России уже состоялась, а ветровая может стать реальностью уже в 2017 году». «Если говорить не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения страновой картинки, я считаю, что солнечная энергетика в России уже состоялась и дальше она шаг за шагом уже будет просто нарастать и нарастать в объемах», - сказал он. «Ветер пока еще не состоялся, но для меня 2017 год – год развилки по «ветру». Вижу очень серьезные предпосылки, которые могут привести к тому, что через год на следующем форуме я смогу сказать, что «ветер» в России тоже состоялся», - подытожил Чубайс.

В пику ему, глава «Сбербанка» Герман Греф, хоть и являясь приверженцем «теории альтернатив», парировал, что еще «не видит в РФ ни «солнца», ни «ветра». «Не вижу, зачем у нас «солнце» при нашей сегодняшней дешевизне ресурсов. Просто не вижу ни одного шанса в ближайшие 10 лет, что у нас какое-то «солнце» появится или «ветер» в электроэнергетике».

Этот спор Грефа с Чубайсом – некий спонтанный кейс, провоцирующий резонный вопрос: а надо ли вообще России – авангардной углеводородной державе – пробовать «играть» в альтернативы?

Безусловно, локальное использование ВИЭ в отдаленных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока может быть выгодной затеей. Однако переключаться с нефтегазовой и угольной индустрий не стоит. Напротив, сейчас надо спешить с максимальной эффективностью использовать природное сырьевое преимущество нации. Сегодня логичней инвестировать в развитие технологий углеводородного сектора, поднимая коэффициенты отдачи перспективных нефтегазовых пластов, чем в пресловутые солнечные модули и ветряные мельницы. Кстати, мировое увлечение ВИЭ уже привело к затовариванию ниши. К примеру, в США один из крупнейших производителей солнечных панелей давно балансирует на грани банкротства, так как китайские отраслевые конкуренты за несколько лет успели обвалить цену на продукцию, завалив рынок дешевыми аналогами.

Кроме того, не за горами вхождение мира в новый технологический уклад – к середине XXI века или раньше вполне вероятен революционный энергетический прорыв. Например, в сфере управляемого термоядерного синтеза. Ученые прогнозируют, что промышленное использование энергии таких инновационных реакторов станет возможным уже через несколько десятилетий. А преимущество подобных агрегатов в том, что топливо для термоядерного синтеза – водород – неисчерпаем, и его можно добывать из морской воды на любом побережье мира. Кстати, это обстоятельство не допускает монополизацию топливных ресурсов одним государством или группой стран, что важно с точки зрения ценообразования на отпуск энергии.

Так что у нефтегазовой отрасли, возможно, не так уж и много времени для благополучного существования. Хотя небезызвестное Международное энергетическое агентство пока не предвидит никаких революций в мировой энергетике и прогнозирует сохранение за нефтью и газом роли глобальных базовых энергоносителей на весь период до 2040 года.

Автор - руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.