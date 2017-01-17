Совкомбанк продаст банк «Пойдем!» его менеджменту и инвесторам

Совкомбанк подписал соглашение о продаже кредитной организации «Пойдем!» ее менеджменту и частным инвесторам. Об этом сообщил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Как и планировалось, мы реализуем акции банка АО КБ «Пойдем!» его менеджменту», — передает заявление Сергея Хотимского пресс-служба кредитной организации.

Он также отметил, что менеджмент банка «Пойдем!» отличается высоким профессионализмом и показывает прекрасные результаты. Кроме того, зампред правления Совкомбанка пожелал новым владельцам кредитной организации успешного развития бизнеса.

Банк «Пойдем!» ранее был частью финансовой группы «Лайф», акционерами которого были топ-менеджеры Пробизнесбанка во главе с председателем правления кредитной организации Сергеем Леонтьевым. В августе 2015 года ЦБ отозвал лицензию у головного банка группы «Лайф», Пробизнесбанка. Банк «Пойдем!» после этого проходил процедуру санации в АСВ.