Политики РФ прокомментировали решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

Сенатор Елена Мизулина назвала решение ЕСПЧ признать неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США «грубейшим вмешательством во внутренние дела РФ».

Сенатор напомнила, что «закон Димы Яковлева», денонсировавший двусторонний договор об усыновлении между РФ и США, появился из-за несоблюдения американской стороной условий соглашения.

«США не предоставляли информацию о судьбе усыновленных из России детей, особенно переустроенных в другие семьи. Мы столкнулись с целым рядом фактов, свидетельствующих о нарушении прав детей, усыновленных в Америку», — отметила Мизулина.

В свою очередь, глава «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что попытки ЕСПЧ «влезть» в российское законодательство, в частности по поводу «закона Димы Яковлева», неприемлемы.

«Мы считаем, что такие попытки влезать в наше законодательство для нас неприемлемы. ЕСПЧ — это замечательно, но вы уже знаете несколько прецедентов, когда решения этого суда нашей юрисдикцией просто игнорировались. В данном случае, думаю, будет то же самое», — цитирует политика «РИА Новости».

С Мироновым согласна председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, которая считает, что решение ЕСПЧ носит исключительно политический характер и Россия вправе его не исполнять.

«Думаю, что прежняя администрация Белого дома старается использовать все свои возможности для давления на Россию. Со своей стороны я считаю, что у Москвы есть все основания не исполнять это постановление», — отметила она.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» является поводом к пересмотру этого закона Россией, но при наличии доброй воли со стороны США.

При этом глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов высказался в поддержку решения ЕСПЧ.

«Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты, и американские, и российские», — цитирует Федотова «Интерфакс».