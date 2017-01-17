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ЕСПЧ увидел нарушение конвенции прав человека в «законе Димы Яковлева»

Суд постановил, что Россия должна выплатить компенсации гражданам США, которым было отказано в усыновлении российских детей

Фото: Getty Images/Mustafa Yalcin

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что принятый в России «закон Димы Яковлева», запрещающий иностранцам усыновлять российских детей, нарушает права потенциальных родителей из США. Об этом говорится в решении суда, распространенном во вторник.

ЕСПЧ заключил, что российский закон нарушает статью 14 («Запрещение дискриминации») и статью 8 («Право на уважение семейной жизни») Европейской конвенции прав человека, передает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил иски 45 граждан США, которым отказали в усыновлении российских детей, несмотря на то что они уже начали процедуру оформления. Иски также были поданы от имени 27 детей — граждан РФ.

Кроме того, ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить каждой паре, претендующей на усыновление российских детей, по €3 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и по $600 для возмещения судебных издержек.

«Закон Димы Яковлева» был принят в РФ в декабре 2012 года. Он был назван по имени двухлетнего российского мальчика, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил ребенка на целый день в машине на солнцепеке.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

ЕСПЧ увидел нарушение конвенции прав человека в «законе Димы Яковлева»

ЕСПЧ увидел нарушение конвенции прав человека в «законе Димы Яковлева»Суд постановил, что Россия должна выплатить компенсации гражданам США, которым было отказано в усыновлении российских детей

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