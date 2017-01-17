Патриарх Кирилл не сможет принять участия в крещенских богослужениях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этом году не сможет принять участия в мероприятиях по случаю праздника Крещения Господня из-за простуды.

«Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участия в богослужениях в ближайшие дни», — пояснил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, передает «Интерфакс».

Волков также добавил, что ранее запланированные встречи предстоятеля также пришлось перенести.

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