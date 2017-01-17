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ФСБ ведет обыск в здании УМВД по Екатеринбургу

По словам источника в экстренных службах региона, соответствующее поручение было отдано областным СУ СКР

Сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении МВД по Екатеринбургу, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Мероприятие проводится по поручению областного Следственного комитета», — приводит ТАСС слова источника. СК пока прокомментировал проведение следственных действий в здании УМВД.

При этом факт проведения обысков подтвердил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«В здании проводится осмотр служебных помещений с целью обнаружения возможных вещественных доказательств для следственных органов», — пояснил начальник пресс-службы.

Валерий Горелых также отметил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники регионального УФСБ и полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

ФСБ ведет обыск в здании УМВД по Екатеринбургу

По словам источника в экстренных службах региона, соответствующее поручение было отдано областным СУ СКР

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