ФСБ ведет обыск в здании УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении МВД по Екатеринбургу, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Мероприятие проводится по поручению областного Следственного комитета», — приводит ТАСС слова источника. СК пока прокомментировал проведение следственных действий в здании УМВД.

При этом факт проведения обысков подтвердил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«В здании проводится осмотр служебных помещений с целью обнаружения возможных вещественных доказательств для следственных органов», — пояснил начальник пресс-службы.

Валерий Горелых также отметил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники регионального УФСБ и полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.