Суд арестовал $1 млн и 280 млн рублей на счетах Улюкаева

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следственных органов арестовал более $1 млн и 280 млн рублей на банковских счетах экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, которого подозревают в получении взятки в размере $2 млн.



Также, по словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, был наложен арест на денежные средства в разной валюте и золотые монеты стоимостью от 13 тыс. до более 6 млн рублей за штуку, которые были изъяты в ходе обысков.



По ее словам, апелляционных жалоб на это постановление пока не поступало.

Накануне Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство ГСУ СКР о продлении срока домашнего ареста Улюкаеву еще на три месяца — до 15 апреля. Ему запрещены прогулки и визиты к врачам. Кроме того, суд решил запретить посещение его квартиры посторонним людям, в том числе няне его шестилетней дочери.



Напомним, 15 ноябре СК РФ информировал, что Улюкаев был задержан с поличным при получении крупной взятки за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Бaшнефти».



На следующий день президент России Владимир Путин освободил министра от его должности в связи с утратой доверия.



В отношении Улюкаeвa возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»). Максимальная мера наказания предусматривает 15 лет лишения свободы.

