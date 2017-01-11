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Суд арестовал деньги и монеты Улюкаева на 500 млн рублей

Экс-министр не стал обжаловать это решение

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества на сумму около 500 млн рублей. Напомним, 14 декабря Басманный суд Москвы арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов, которые принадлежат экс-министру.

«14 декабря 2016 года Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого А. В. Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

Ранее «Известия» сообщали, что также было арестовано 15 объектов недвижимости Улюкаева.

Министр был задержан 15 ноября с поличным при получении взятки в размере $2 млн. В тот же день Улюкаева поместили под домашний арест на два месяца, а президент РФ Владимир Путин уволил его с должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Суд арестовал деньги и монеты Улюкаева на 500 млн рублей

Экс-министр не стал обжаловать это решение

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