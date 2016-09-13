15 ноября стало известно о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева по делу о получении взятки за содействие сделке «Роснефти» и «Башнефти». Правоохранители поймали его с поличным при получении $2 млн.



По версии Следственного комитета РФ, деньги Улюкаев получил 14 ноября за выдачу своим ведомством положительной оценки — документа, позволившего российской нефтяной компании «Роснефть» купить половину «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. Сделка состоялась в середине октября 2016 года.



Сообщалось, что Уклюкаев задержан в результате следственного эксперимента, который было решено провести по итогам прослушки разговоров министра и его окружения.



Другие коррупционные скандалы 2016 года - в материале «Известий»



Корабельная растрата

28 ноября в Мурманской области правоохранители арестовали генерального директора ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» Константина Хрюкина по делу о растрате более чем на 60 млн рублей.

Других подробностей по этому делу еще нет.

Мошенничество с кондиционерами

Во вторник, 13 сентября, Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 6 ноября Ярослава Одинцова — гендиректора специального летного отряда «Россия». Именно эта структура занимается перевозкой первых лиц государства.

По данным следствия, Одинцев обвиняется в превышении должностных полномочий.

Источники сообщили СМИ, что в апреле этого года было возбуждено дело о хищениях при поставке и обслуживании систем кондиционирования для самолетов Ту-204, Ту-214 и Ил-96 летного отряда «Россия». Всего фигурантами дела являются 11 человек. Уголовное дело якобы касается хищения 16,1 млн руб.

Президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в курсе это ситуации, но никаких кадровых решений пока не принималось. Он добавил, что руководство демонстрирует абсолютно последовательную линию в области борьбы с коррупцией.

Хищения в управлении по делам топливных компаний

9 сентября у исполняющего обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €2 млн наличными, что составляет около 8 млрд рублей. Сам он утверждает, что только взял их на хранение. Следователи считают эту сумму частью похищенных с помощью мошеннических схем денег Нота-банка, расследование по делу которого началось в ноябре 2015 года.

10 сентября полковник арестован до 8 ноября по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.

Позже выяснилось, что Захарченко будет обжаловать свой арест, поскольку не признает своей вины в получении взяток на 8 млрд рублей. Адвокатам полковника не удалось убедить суд отпустить их подопечного под залог в 70 млн рублей.

По словам Дмитрия Пескова, президент России знает о служебной проверке руководства антикоррупционного главка МВД России после задержания полковника Захарченко. Но это дело, отметил Песков, - сугубо внутреннее дело МВД.

СМИ писали, что именно полковник Захарченко сообщил бывшему главе «ВымпелКома» Михаилу Слободину о проведении против него оперативной разработки.

Махинации с тарифами в Коми

12 сентября управляющему директору группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику и генеральному директору «Т Плюс» Борису Вайнзихеру предъявлено обвинение в даче взятки в рамках дела о коррупции в правительстве Республики Коми.

Расследование началось еще в сентябре прошлого года. Следователи считают, что Вайнзихер, Ольховик и экс-глава ЗАО «Комплексные энергетические системы» Михаил Слободин, который до 5 сентября был гендиректором компании «ВымпелКом», передавали высшим должностным лицам Республики Коми взятки за установление самых выгодных тарифов на тепловую и электроэнергию, а также за создание благоприятных условий для бизнеса. Всего они успели дать взяток на 800 млн рублей.

Двое обвиняемых – Вайнзихер и Ольховик – были сразу же задержаны и этапированы в Сыктывкар, после чего суд арестовал их на дваммесяца, Слободин скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Страсти вокруг ресторана Elements

12 июля оперативники столичной полиции задержали в Москве одного из лидеров криминального мира, неоднократно судимого «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Он подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки около ресторана Elements на Рочдельской улице в конце 2015 года и вымогательству.

Позже были задержаны первый замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Их задержали по подозрению в получении взятки, и суд арестовал их до 15 сентября. Позднее Никандрову арест был продлен до 19 декабря.

По данным следствия, Никандров получил взятку в размере $1 млн от Захария Калашова. За эти деньги сотрудник ведомства должен был изменить обвинение в адрес другого криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, который был участником конфликта в кафе на Рочдельской улице, где в результате перестрелки в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены, и способствовать его дальнейшему освобождению. Расследование по этому делу началось сразу же после стрельбы на Рочдельской - в декабре прошлого года.

Погорел на цементе для дорог

Полиция задержала мэра Владивостока Игоря Пушкарева 1 июня, позднее он был этапирован в Москву вместе с главой муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым.

Расследование началось еще в прошлом году, его проводила изначально ФАС. Следователи считают, что Пушкарев устроил так, что предприятие «Дороги Владивостока» купили стройматериалы у группы компаний «Востокцемент», которую возглавляет его брат. Общий ущерб от действий чиновника, по данным следствия, составил 158 млн рублей, ему досталось не менее 45 млн.

Несмотря на арест, Пушкарев не сложил с себя полномочий мэра Владивостока. Своей вины он не признает.

Впоследствии был задержан брат Пушкарева Андрей, который возглавляет компанию «Востокцемент». Он также был этапирован в Москву для дачи показаний.

Деньги за покровительство

24 июля в ресторане в центре Москвы при получении взятки был задержан теперь уже экс-губернатор Кировской области Никита Белых. ФСБ разрабатывала Белых еще с 2012 года.

По версии следствия, Белых получил взятку на общую сумму 400 тыс. евро (24,1 млн рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». За эти деньги губернатор обещал «общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области». После задержания губернатора были проведены обыски в администрации Кировской области.

25 июня Басманный суд Москвы арестовал Белых на два месяца, позже его арест был продлен до 24 декабря. 28 июля президент России Владимир Путин отправил бывшего губернатора в отставку в связи с утратой доверия.

Дорожный вопрос и самый крупный срок

В 2016 году крупным приговором завершилось долгое дело в отношении мэра Ярославля Евгения Урлашова. Он был задержан еще в 2013 году по подозрению в вымогательстве. Расследование в отношении Урлашова началось еще в 2012 году.

Следователи выяснили, что в 2012–2013 годах Евгений Урлашов вымогал 18 млн рублей у ярославского бизнесмена Сергея Шмелева, занимавшегося содержанием дорог в первом полугодии 2013 года. Кроме того, Урлашов обвиняется в получении взятки в 17 млн рублей от гендиректора компании «Ярдострой» Эдурада Авдаляна за содействие в принятии решения о передаче контрольного пакета акций «Городского дорожного управления».

В суде Урлашов заявил, что не признает своей вины. В поддержку Евгения Урлашова высказывались политик и бизнесмен Михаил Прохоров, который предлагал освободить Евгений Урлашова под залог в 15 млн рублей, оппозиционеры Борис Немцов и Владимир Милов.Кроме того, об освобождении Урлашова ходатайствовали актер Леонид Ярмольник, лидер «Гражданской платформы» Ирина Прохорова, депутат Дмитрий Гудков и журналист Станислав Кучер.

В итоге, Урлашов в августе 2016 года был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима. Его защита заявила, что будет обжаловать приговор.

Организованная группа по хищениям

25 июля следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, бывшего зампредседателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, советника губернатора Сахалинской области Андрея Икрамова, министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николая Борисова по девяти эпизодам получения взяток и одному эпизоду легализации денежных средств, полученных преступным путем. Расследование началось в 2013 году, после визита на Сахалин Владимира Путина.

По данным СК РФ, взятки организованная группа под руководством Хорошавина получила от восьми предпринимателей в сферах рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства. За эти деньги представители региональной администрации обещали бизнесменам общее покровительство. Общая сумма траншей составила более 522 млн рублей. Деньги были получены от предпринимателей, исполняющих госконтракты или получающих господдержку.

Хорошавин был отстранен от должности губернатора в марте 2015 года «в связи с утратой доверия».​​​​​​​

