Руководителям «Реновы» и «Т Плюс» предъявили обвинение

Управляющему директору группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику и генеральному директору «Т Плюс» Борису Вайнзихеру предъявлено обвинение в даче взятки в рамках дела о коррупции в правительстве Республики Коми. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Официального подтверждения эта информация пока не получила. В Следственном управлении СК РФ по Республике Коми, которое ведет расследование, комментариев не дают.

Между тем адвокаты Ольховика и Вайнзихера подали в Верховный суд Коми жалобы на их арест. Дело Ольховика будет рассмотрено 15 сентября, дата рассмотрения дела Вайнзихера пока неизвестна.

По данным следствия, Вайнзихер, Ольховик, а также бывший руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» Михаил Слободин, который до 5 сентября возглавлял компанию «ВымпелКом», передавали высшим должностным лицам Республики Коми взятки за установление максимально выгодных тарифов на тепловую и электроэнергию, а также за создание благоприятных условий для бизнеса. Общая сумма взяток составила 800 млн рублей.

Вайнзихер и Ольховик были задержаны, этапированы в Сыктывкар и арестованы на два месяца, Слободин скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Ранее сам он заявил СМИ, что находится в командировке во Франции и даст показания следователям, как только вернется в Россию.

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