СМИ: полковник Захарченко предупредил экс-главу «ВымпелКома» Слободина

СМИ располагают данными, что полковник Дмитрий Захарченко, в квартире которого изъята валюта на 9 млрд рублей, сообщил бывшему главе «ВымпелКома» Михаилу Слободину о проведении против него оперативной разработки.

Захарченко предупредил Слободина об оперативной работе, после чего экс-глава «ВымпелКома» в спешном порядке покинул Россию, сообщает «Интерфакс». В настоящее время Слободин объявлен в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о коррупции в Республике Коми.

Пресненский суд Москвы решает в субботу вопрос об аресте полковника МВД Захарченко. Защита просит вынести меру пресечения в виде домашнего ареста и освободить «борца с коррупцией» под залог в 70 млн, следствие настаивает на аресте полицейского.



При обыске в квартире Захарченко, прошедшем в пятницу, обнаружена валюта на сумму 9 млрд рублей. При себе у задержанного полицейского имелись 20 млн.

Ранее «Известия» писали, что Захарченко был только хранителем средств, обнаруженных в его квартире при обыске.